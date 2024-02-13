Канада отказала РФ в экстрадиции бывшего нациста Гунько

Власти Канады отказали России в экстрадиции бывшего ветерана СС Ярослава Хунки (Гунько). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД РФ.

По информации агентства, канадская сторона сослалась на отсутствие договора об экстрадиции между двумя странами.

«Формально отказали на наш запрос о выдаче со ссылкой на отсутствие договора об экстрадиции между нашими странами», — поделился источник агентства.

До этого посол России в Оттаве Олег Степанов сообщал, что посольство Российской Федерации передало Канаде 19 декабря 2023 года запрос Генеральной прокуратуры РФ о выдаче 98-летнего украинского ветерана СС и бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки (Гунько).

В отношении Гунько в России завели уголовное дело по статье о действиях, направленных на полное уничтожение этнической группы. Степанов напомнил, что между двумя странами нет договора об экстрадиции, но есть соглашение о взаимной правовой помощи от 1997 года.

Ранее в Канаде призвали снести мемориалы эсэсовцам после скандала в парламенте страны.