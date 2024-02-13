В Кремле отреагировали на слова Слуцкого о том, что Запад «корежит» от интервью Путина

В Кремле согласны с посылом главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого о том, что интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало резонанс в западных странах. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Слуцкий ранее высказал мнение, что западных политиков «корежит» от интервью Путина, поскольку оно раскрывает истинные причины украинского конфликта и роль Запада в нем, а также заявил, что «в Старом и Новом Свете уже начали прозревать».

«Неправильно будет комментировать слова Слуцкого, однако, безусловно, это резонансное интервью. В целом ряде европейских стран идут дискуссии, которые выходят за рамки мейнстрима, где пытаются задаваться вопросом о целесообразности продолжения той линии, которую мы наблюдаем», — сказал Песков.

На прошлой неделе Владимир Путин дал большое интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону, который специально ради этой встречи прилетал в Москву. Журналиста приняли в Кремле. Президент прочитал Карлсону почти получасовую лекцию об истории России и Украины, а также ответил на ряд вопросов, касающихся в том числе специальной военной операции (СВО) на Украине. Подробнее об интервью — в материале «Газеты.Ru».

Ранее доктор политических наук Кирилл Коктыш объяснил, на какую аудиторию ориентировано интервью Путина Карлсону.