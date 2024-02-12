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В Белом доме не увидели необходимости оценивать умственные способности Байдена

Белый дом: необходимости в оценке умственных способностей Байдена нет

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Kevin Lamarque/Reuters

Необходимости проводить оценку умственных способностей американского президента Джо Байдена в рамках ежегодной диспансеризации нет. К такому выводу пришла пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, чьи слова передает РИА Новости.

«У него острый ум и он контролирует ситуацию», — заявила она в ходе брифинга.

По словам представителя Белого дома, она не видит необходимости в умственной проверке главы государства, так как провела «бессчетные часы с президентом». В качестве доказательства Жан-Пьер привела тот факт, что Байден быстро и иронично умеет отвечать на неожиданные вопросы СМИ.

Помимо того, терапевт президента Соединенных Штатов уверен, что тот каждый день успешно «доказывает и показывает, как он думает и функционирует».

В декабре Байден стал предметом шуток после очередной оговорки. Во время церемонии награждения премией центра Кеннеди за вклад в американскую культуру президент, поздравляя одного из лауреатов — рэпера Куин Латифу, допустил лексическую ошибку, которая спровоцировала «лавину шуток и мемов».

Ранее Байден пошутил во время выступления о террористических актах 11 сентября.

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