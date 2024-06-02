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Трамп планирует вывести часть войск из одной страны ЕС

Трамп заявил о намерении вывести часть американских войск из Германии

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Justin Lane/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп сократит американский военный контингент в Германии в случае возвращения на пост главы страны. Об этом сообщает Fox News.

Он подчеркнул, что вывел бы из Германии множество людей. Трамп добавил, что не планирует полный вывод американских войск из ФРГ, но отметил, что нахождение там контингента США дает Берлину значительные военные силы.

Трамп добавил, что при сложившейся ситуации Германия «нехорошо обходится» с Вашингтоном.

До этого стало известно о плане бывшего президента США Дональда Трампа в случае победы на президентских выборах рассекретить документы по терактам 11 сентября 2001 года.

Кроме того, кандидат в президенты заявил, что во время управления страной он несколько раз принимал ошибочные решения, выбирая генерального прокурора. В настоящий момент, по его словам, Трамп имеет несколько имен, которые он хотел бы видеть на данном посту.

2 июня сообщалось, что в соцсети TikTok появился аккаунт Дональда Трампа.

До этого сообщалось, что Хабиб встретился с Трампом на турнире UFC.

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