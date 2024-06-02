Стало известно, когда Польша вернет буферную зону на границе с Белоруссией

Польша на следующей неделе вернет буферную зону на границе с Белоруссией. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, слова которого передает РИА Новости.

Глава военного ведомства уточнил, что буферная зона будет восстановлена уже 4 июня. Она охватит 26 мест Гайновского района и одно место Белостокского района.

Как сказал Косиняк-Камыш, на соответствующих территориях будет действовать особый режим. В частности, здесь запретят приближаться к границе больше чем на 200 метров.

По словам министра, Варшава решила вернуть буферную зону по двум причинам. Одна из них — необходимость обеспечить лучшую защиту границы между Польшей и Белоруссией, а вторая — повышение безопасности пограничников.

28 мая Объединенное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что нелегальный мигрант с ножом напал на военнослужащего страны при попытке пересечь польско-белорусскую границу. Ранение получил член оперативной группы «Подлясье», который принимал участие в охране границы между двумя государствами.

Ранее в Польше решили усилить присутствие контрразведки на границе с РФ и Украиной.