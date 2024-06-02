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Советские самолеты столкнулись в Португалии

В Португалии на авиашоу столкнулись советские самолеты Як-52

В Португалии на авиасалоне в городе Бежа столкнулись два самолета Як-52, испанский пилот погиб, португальский пилот получил серьезные ранения. Об этом сообщает JN.

В публикации отмечается, что до произошедшего зрители «заметили нечто необычное в шуме» от одного из самолетов.

На видеозаписях виден полет шести самолетов, один из них сначала летел ниже остальных, а после взмыл вверх, задел еще один борт, после чего первый упал на землю, произошел взрыв. Второй самолет медленно снижался на землю, после чего запись обрывается.

Издание подчеркивает, что из-за инцидента было отменено мероприятие, посвященное празднованию 72-летия ВВС Португалии.

До этого в аэропорту американского города Альбукерке (штат Нью-Мексико) произошло крушение военного самолета.

На борту находился один пилот, который был доставлен в больницу. После инцидента аэропорт возобновил свою работу.

Согласно информации от портала Daily Express US, возможно, это был истребитель F-35, который упал вскоре после взлета. Но официального заявления властей или военных пока нет.

Ранее ВВС США подтвердили крушение своего истребителя F-16 у берегов Южной Кореи.

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