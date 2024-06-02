Улицы российского города ушли под воду из-за ливней

В Калининграде из-за проливных дождей несколько улиц ушли под воду. Об этом сообщает «Клопс».

Очевидцы утверждают, что подтопило Ленинский проспект, проспект Мира, Школьную и Тихорецкую улицы.

В «Калининград-ГорТрансе» рассказали, что движение троллейбусов №1, №2 и №7, а также трамваев №3 и №5 в обоих направлениях пришлось приостановить из-за большого количества воды. В публикации подчеркивается, что некоторые квартиры и магазины города пострадали от ливней.

До этого стало известно, что более пяти тысяч жителей Курганской области, чьи дома пострадали в результате весеннего паводка, уже получили выплаты.

В заявлении отмечается, что в основном речь идет о единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей. Она предназначена для всех граждан, которые так или иначе пострадали из-за половодья.

Кроме того, власти продолжают выплачивать компенсации за полную или частичную утрату имущества в размере 50 и 100 тысяч рублей соответственно. По состоянию на 29 апреля такие выплаты получили несколько десятков человек.

Ранее в Роспотребнадзоре отчитались о профилактической вакцинации людей в затопленных регионах.