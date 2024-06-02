Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Улицы российского города ушли под воду из-за ливней

В Калининграде несколько улиц оказались подтоплены из-за проливных дождей

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

В Калининграде из-за проливных дождей несколько улиц ушли под воду. Об этом сообщает «Клопс».

Очевидцы утверждают, что подтопило Ленинский проспект, проспект Мира, Школьную и Тихорецкую улицы.

В «Калининград-ГорТрансе» рассказали, что движение троллейбусов №1, №2 и №7, а также трамваев №3 и №5 в обоих направлениях пришлось приостановить из-за большого количества воды. В публикации подчеркивается, что некоторые квартиры и магазины города пострадали от ливней.

До этого стало известно, что более пяти тысяч жителей Курганской области, чьи дома пострадали в результате весеннего паводка, уже получили выплаты.

В заявлении отмечается, что в основном речь идет о единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей. Она предназначена для всех граждан, которые так или иначе пострадали из-за половодья.

Кроме того, власти продолжают выплачивать компенсации за полную или частичную утрату имущества в размере 50 и 100 тысяч рублей соответственно. По состоянию на 29 апреля такие выплаты получили несколько десятков человек.

Ранее в Роспотребнадзоре отчитались о профилактической вакцинации людей в затопленных регионах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами