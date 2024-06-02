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Бывший футболист сборной рассказал, как повлиял на «Пари НН» уход Юрана

Экс-футболист Деменко: в «Пари НН» творится чехарда после ухода Юрана

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Знаменитый отечественный футболист, экс-игрок национальной сборной России Максим Деменко во время своей профессиональной карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о стыковых матчах за место в Российской премьер-лиге между тульским «Арсеналом» и «Пари НН».

«Мне понравилось, как «Арсенал» сыграл на выезде в Нижнем Новгороде, причем Александр Сторожук сказал, что у них была очень тяжелая дорога и он благодарен ребятам, что они отработали и бьются. В любом случае, мне очень понравилось, как «Арсенал» сыграл против «Пари НН». В Нижнем Новгороде вообще какая-то чехарда творится после ухода Юрана. Видно, что в команде игроки, которые в Премьер-лиге поиграли достаточно. Но… Это не тот «Пари НН», — рассказал Деменко.

«Арсенал» победил «Пари НН» в первом матче на выезде со счетом 2:1, однако в домашней встрече уступил со счетом 0:2 и не сумел пробиться в РПЛ на следующий сезон. Два из трех мячей нижегородцев в свои ворота отправил защитник «канониров» Эрвинг Ботака-Иобома, который также отличился в первой встрече голом в чужие ворота.

Ранее в «Зените» охарактеризовали сезон словом «провальный».

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