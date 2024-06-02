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Во всех регионах Украины ограничили потребление электричества

«Укрэнерго»: по всей стране ввели вечерние лимиты потребления электричества

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Andrew Kravchenko/AP

Вечерние лимиты на потребление электричества ввели во всех регионах Украины. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале государственной компании «Укрэнерго».

Ее представители уточнили, что ограничения будут действовать в период с 18:00 до 00:00 по киевскому времени (совпадает с мск). Если лимиты потребления электроэнергии будут превышены, то власти той или иной области могут ввести почасовые отключения света. Они коснутся бытовых и промышленных потребителей, но не объектов критической инфраструктуры.

Утром 2 июня директор украинской компании Yasno, входящей в энергетический холдинг «ДТЭК», Сергей Коваленко предупредил жителей всех областей страны об экстренных отключениях электроэнергии. Он уточнил, что в период действия особого режима повременные графики отключения света на Украине действовать не будут.

За день до этого крупнейшая в стране гидрогенерирующая компания «Укргидроэнерго» сообщила, что сразу две гидроэлектростанции (ГЭС) на территории государства получили критические повреждения. По данным компании, ночью российские войска нанесли массированные удары по энергетическим объектам на Украине. Атакам подверглись сооружения в пяти регионах.

Ранее на Украине признали, что не успеют восстановить все поврежденные объекты энергетики до конца текущего года.

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