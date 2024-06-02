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Стало известно, как Дзюба может играть дальше в РПЛ

Экс-футболист Деменко: возможно, «Локомотив» переиграл свое обещание Дзюбе

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Александр Вильф/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, игравший за клубы Российской премьер-лиги и проведший два матча за национальную сборную страны, высказался об уходе Артема Дзюбы из «Локомотива», отметив, что опытный нападающий вел себя по отношению к клубу максимально корректно.

«Может быть, обещали одно, потом что-то переиграли, но это футбол. Понимаю, что в душе, конечно, наверняка неприятно Артему. Но он тоже прекрасно понимает, что команда хочет омолодиться. Он мог бы, может быть, принять другую роль, чтобы его выпускали на определенные отрезки в каких-то матчах… При этом ни в тренировочном процессе, ни в играх за «Локомотив» он не был замечен в конфликтных ситуациях. С его стороны абсолютно достойные поведение и уход», — считает Деменко.

34-летний Дзюба провел в составе «железнодорожников» полтора сезона, отметившись 12 забитыми мячами в РПЛ. При этом в последнем сезоне он принял участие в 21 матче чемпионата, отличившись четыре раза. По окончании турнира «Локомотив» объявил о расставании с футболистом.

Ранее в начале матча фанаты «Балтики» скандировали «Зенит» — позор российского футбола».

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