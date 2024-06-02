Мостовой назвал везением победу «Зенита» в Кубке России

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил суперфинал Кубка России и заявил, что петербургскому «Зениту» повезло обыграть калининградскую «Балтику». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Если «Зениту» осталось только бежать вперед, нагнетать, а «Балтике» не хватало силенок. Все ключевые моменты: мяч не выбил, ногу не поставил, там еще что-то. Голы как раз из-за этого и были забиты. Класс «Зенита» сыграл свою роль. Но ему повезло! Вдвойне обидно, что «Балтика» не заслуживала поражения в основное время», — заявил Мостовой.

Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака. Счет в матче открыла «Балтика», отличился Алекс Фернандес на 40-й минуте встречи. На 81-й минуте «Зенит» сравнял благодаря удару Нино. На 90+5 минуте победу петербургской команде принес Нуралы Алип.

Суперфинал Кубка России прошел в «Лужниках». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

На пути к суперфиналу «Балтика» обыграла московский «Спартак» в финале Пути регионов. Встреча, которая прошла в Калининграде, завершилась со счетом 1:0. «Зенит» по сумме двух матчей победил столичный ЦСКА. Первая игра состоялась в Москве и завершилась со счетом 1:1, основное время ответного матча в Санкт-Петербурге также завершилось вничью — 0:0. «Зенит» переиграл ЦСКА в серии послематчевых пенальти — 5:4.

По итогам завершившегося сезона Российской премьер-лиги «Зенит» стал чемпионом России, а «Балтика» вылетела в Первую лигу.

Ранее в «Зените» охарактеризовали сезон словом «провальный».