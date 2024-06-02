Абаскаль впервые высказался о своем увольнении из «Спартака»

Испанский специалист, бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) попрощался с красно-белыми.

«Путь, который мы преодолели вместе, навсегда останется в моей памяти. Каждый пережитый момент был драгоценным подарком, который я никогда не забуду. Я покидаю этот клуб с осознанием того, что я отдавал всю свою силу и энергию каждый день! Спасибо за ваш теплый прием с первого дня и вашу постоянную поддержку», — написал Абаскаль.

«Спартак» в апреле 2024 года уволил с поста главного тренера Абаскаля, который тренировал команду с 2022 года. Причиной расторжения трудового соглашения стали неудовлетворительные результаты команды в Российской премьер-лиге.

После этого Владимир Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера команды. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков, а в Кубке России завершили выступление на стадии финала Пути регионов, проиграв калининградской «Балтике». В новом сезоне команду будет тренировать Деян Станкович.

Ранее олимпийская чемпионка заявила, что «Спартаку» нужна особая поддержка.