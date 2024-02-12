Молдавские власти опасаются провалить антироссийскую пропаганду и именно поэтому ограничили количество избирательных участков на выборах президента РФ в стране. Об этом в своем Telegram-канале заявила врио главы оппозиционной молдавской партии «Возрождение» Наталья Параска.

Политик объяснила: президент России Владимир Путин на всех выборах получал в регионах Молдавии высокий процент, и очереди голосующих за него по всей стране могут навредить политике действующих властей республики.

«Такая картина рушит всю антироссийскую пропаганду молдавской власти», — полагает Параска.

Действия властей она назвала попыткой разделить граждан республики на лиц первого и второго сорта, поскольку для жителей европейских стран во время выборов открывали десятки участков, а для россиян разрешат открыть всего один, в посольстве.

Выборы президента в России состоятся 17 марта 2024 года. Голосование будет проходить в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта. Дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Ранее экс-президент Молдавии, председатель Социалистической партии Игорь Додон заявил, что нынешние молдавские власти решили встать на сторону США в противостоянии с РФ.