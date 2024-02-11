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В Киеве сообщили о протестной акции на Майдане

Депутат Рады Гончаренко сообщил о протестной акции на Майдане в Киеве

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Семьи солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) вышли на протестную акцию на Майдан в Киеве из-за вопросов по срокам демобилизации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

«В Киеве на Майдан Независимости снова вышли семьи военных. Требования не изменились: дайте защитникам понимание четких сроков демобилизации», — сообщил депутат.

До этого Гончаренко сообщал, что новый законопроект об ужесточении мобилизации на Украине является обманом людей, так как фактически делает невозможной демобилизацию.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что в боевых действиях участвуют 200-300 тысяч солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Подоляк отметил, что главкому ВСУ Александру Сырскому предстоит провести справедливую ротацию военных и пересмотреть этот вопрос. Он добавил, что численность украинской армии составляет около 1 млн человек.

Ранее в Раде раскритиковали методы мобилизации на Украине.

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