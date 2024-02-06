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В Раде раскритиковали методы мобилизации на Украине

Депутат Рады Чернев: на Украине отловом людей дискредитировали идею мобилизации

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Украинские военкомы дискредитировали идею мобилизации облавами на людей и задержаниями их на улицах. Такое мнение выразил замглавы комитета по национальной безопасности Верховной рады Егор Чернев, слова которого передает «Страна».

«Террор служащих ТЦК на улицах дискредитировал идею мобилизации, снизил моральный дух общества и подорвал единство в государстве», — сказал Чернев.

6 февраля министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что на Украине не планируют выдавать повестки в армию в электронном виде.

В этот же день немецкий журналист, обозреватель газеты Bild Юлиан Репке сказал, что медлительность в принятии закона о мобилизации на Украине несет угрозу для ВСУ, поскольку российская армия «приближается все ближе к Киеву».

До этого бывший спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков предложил на месяц отправлять парламентариев на поле боя в рамках рабочей командировки.

Ранее в Верховной раде Украины оценили возможность мобилизации заключенных.

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