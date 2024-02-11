В Кремле рассказали об опоре Путина на отличное знание истории

Президент РФ Владимир Путин в своих суждениях опирается на глубокое знание истории, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.

Как сказал представитель Кремля, российский лидер формирует свое мнение о тех или иных исторических событиях на основе первоисточников. Он добавил, что Путин нередко работает напрямую с архивными документами.

В ночь на 9 февраля американский журналист Такер Карлсон опубликовал на своем сайте интервью с президентом РФ, впоследствии выложив запись в личном аккаунте на платформе X (бывший Twitter). За первые 23 часа ролик набрал более 150 млн просмотров.

Интервью длилось два часа, и за это время глава государства успел ответить на многие вопросы. При этом в начале беседы Путин уделил достаточно много внимания истории страны и возникновения Украины.

11 февраля представитель президента РФ рассказал, что американский журналист сам связался с Кремлем и предложил провести интервью. Глава государства, в свою очередь, довольно быстро принял решение и согласился на встречу.

Ранее во Франции назвали мировым феноменом интервью Путина Карлсону.