Трамп нелестно высказался о Зеленском

Экс-президент США Дональд Трамп назвал лидера киевского режима Владимира Зеленского «величайшим торговцем в истории», бывший американский лидер подчеркнул, что США могут потерять миллиарды долларов в случае «сделки» между РФ и Украиной. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Трампа.

«Он назвал президента Украины Владимира Зеленского «величайшим торговцем в истории» и попытался предположить, что США могли бы «потерять сотни миллиардов долларов», если бы Украина заключила сделку с Россией», — говорится в сообщении издания.

До этого Зеленский сообщал о надежде на то, что линия помощи Киеву не изменится в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

При этом Трамп заявлял, что в результате деятельности нынешнего американского президента Джо Байдена может начаться третья мировая война еще до истечения президентского срока действующего главы американского государства.

Ранее в США заявили, что столицу Украины могут перенести в другой город.