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Молодые россияне хотят получать финансовую независимость как можно раньше

Полностью за счет родителей живут 5% молодых россиян

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К категории работающей молодежи сегодня можно отнести 71% молодых россиян. Это показало исследование, проведенное компанией «Ингосстрах» и Аналитическим центром НАФИ, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Получение зарплаты для большинства является основным источником дохода, но не единственным. Каждый четвертый (23%) получает социальные пособия и выплаты, а каждый шестой (17%) пользуется финансовой поддержкой родителей. Полностью за счет родителей живут 5% молодых россиян.

Сегодня большинство молодых россиян хотят получить финансовую независимость как можно раньше. Желаемый средний возраст начала заработка для юноши — 17 лет, для девушки — 18 лет.

На сегодняшний день 93% молодых россиян уже имеют опыт зарабатывания денег путем постоянного трудоустройства или подработки. Не имеют такого опыта 7%, чаще — девушки (9% против 4% среди юношей), молодежь до 23 лет (11%) и жители сельской местности (12%).

Для каждого второго старт на пути к финансовой независимости связан с достижением совершеннолетия (48%), однако 43% опрошенных получили первый трудовой доход раньше, находясь еще в подростковом возрасте.

Исследование показало, что возрастными пиками, когда работа или подработка впервые входит в жизнь молодых россиян и становится для них чем-то новым, являются 14, 16 и 18 лет, а после 19 лет доля впервые получающих заработок резко снижается.

Юноши чаще начинают работать со школьной скамьи, чем девушки. И в целом совмещение работы или подработки с учебой в образовательных учреждениях является скорее нормой — 57% молодых россиян говорят, что им когда-либо приходилось совмещать эти виды деятельности.

Подавляющее большинство молодых россиян сегодня имеют один или несколько источников доходов. В их число входят:

— постоянная работа (50%). Каждый второй представитель молодежи сегодня имеет постоянное место работы. Доля трудоустроенных несколько выше среди мужчин (57%), городских жителей (52%), находящихся в браке (57%), а также тех, кому от 30 до 35 лет (62%);

— подработка (33%). Нерегулярный заработок больше характерен для студентов (59% из них имеют подработки), мужчин (38% против 27% девушек) и тех, кто младше 23 лет (39%);

— социальные пособия (23%). Социальные пособия и выплаты (по безработице, по уходу за ребенком, по потере кормильца и прочее) получают преимущественно девушки (37% против 9% среди мужчин);

— поддержка родителей (17%). Финансовая помощь родителей зависит прежде всего от возраста — чем младше человек, тем чаще ему помогают родители. В возрасте до 23 лет ее получает каждый третий (31%);

— финансовое обеспечение со стороны партнера (14%). За счет супруга, сожителя или партнера живут преимущественно женщины — это каждая четвертая молодая девушка (25%, доля в 8 раз выше, чем среди мужчин — 3%);

— стипендия (8%). Юноши в 2 раза чаще получают стипендию за хорошую учебу (11% против 6% девушек);

— собственный бизнес (5%). Предпринимательская активность выше среди жителей Центрального федерального округа (8%) и респондентов с высшим образованием (9%).

К категории работающей молодежи относится более чем две трети опрошенных (71% россиян от 18 до 35 лет имеют временную или постоянную работу). Из них 38% заняты только на основной работе, 21% имеют только подработку, а 12% сочетают постоянную занятость с временной.

Исследование показало, что 83% молодых россиян не пользуются финансовой поддержкой родителей, однако 5% опрошенных живут исключительно за родительский счет, среди студентов эта доля максимальна и достигает 15%.

В целом о значительном вкладе родителей в ежемесячный бюджет заявляют 30% получающих от них поддержку (деньги родителей составляют более 50% от всех поступлений в месяц). 58% говорят, что родители помогают им покрыть от 10 до 50% трат. Минимальное участие родителей — до 10% ежемесячного бюджета — демонстрируют 12% респондентов.

Возрастом полной финансовой независимости чаще всего становится совершеннолетие. 27% среди тех, кто не пользуется поддержкой родителей, говорят, что именно в 18 лет перестали регулярно получать от них деньги.

Ранее выяснилось, что российские компании стали чаще брать на работу людей старшего возраста.

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