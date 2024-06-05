Российский вуз вошел в топ-100 лучших университетов мира по версии QS

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) вошел в рейтинг 100 лучших высших учебных заведений мира, составленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), передает ТАСС.

Российский вуз разделил 94-ю позицию с Национальным автономным университетом Мексики. Год назад МГУ находился на 87-м месте. Университет в восьмой раз подряд попал в топ-100 лучших высших учебных заведений мира.

На первой позиции в рейтинге расположился Массачусетский технологический институт. Второе место занял Имперский колледж Лондона, которому впервые удалось обойти Оксфордский и Кембриджский университеты. В первую десятку попали Гарвардский и Стэнфордский университеты, Швейцарская высшая техническая школа Цюриха, Национальный университет Сингапура, Университетский колледж Лондона и Калифорнийский технологический институт.

До этого сообщалось, что ВШЭ, МФТИ и ИТМО признали лучшими вузами по качеству подготовки ИИ-специалистов.

Ранее Минобрнауки предложило добавить в диплом вуза дополнительную информацию.