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Экономист оценил шансы появления единой валюты стран БРИКС

Экономист Лобода: базой для единой валюты стран БРИКС может стать китайский юань

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Росконгресс

Создание единой валюты стран БРИКС — не утопия, и базой для нее мог бы стать китайский юань. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«Похоже, на сегодняшний день главным препятствием для создания единой валюты БРИКС является то, что странами — членами союза пока не решен вопрос, на базе какой валюты ее создавать. Китайский юань — единственная мировая резервная валюта среди валют стран — участниц БРИКС. Но проще и дешевле всем странам объединения было бы перейти на внешнеэкономические расчеты между собой в юанях, чем создавать новую валюту на базе национальной валюты КНР», — пояснил Лобода.

Он уточнил: не все страны БРИКС хотят, чтобы юань превращался в нового валютного гегемона вместо доллара США, от которого государства — члены союза стараются уйти как можно дальше. По мнению экономиста, всех участников объединения наверняка устроило бы создание новой валюты БРИКС по образцу общеевропейской валюты ЭКЮ, которая имела хождение между всеми странами западной Европы до создания Евросоюза. По словам Лободы, страны БРИКС вполне могут использовать такой опыт функционирования наднациональной валюты при создании единой валюты объединения, используя ее исключительно для внешнеэкономических расчетов. Экономист не исключил, что новая валюта БРИКС может быть цифровой.

Совокупная доля стран группы БРИКС в структуре мировой экономики достигла 47%, сообщил 3 июня внук первого президента ЮАР Нельсона Манделы, депутат Национальной ассамблеи республики Нкоси Мандела. С этого года членами БРИКС являются девять стран: Россия, Индия, Бразилия, Китай, Египет, Иран, ОАЭ, ЮАР, Эфиопия. Еще порядка 20 государств намерены вступить в союз, и еще несколько интересуются работой объединения. Россия в 2024 году председательствует в БРИКС.

Ранее финансист предрек падение курса доллара.

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