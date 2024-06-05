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Группировка войск «Центр» за сутки ликвидировала до 585 боевиков ВСУ

Группировка «Центр» за сутки поразила 340 целей, уничтожив до 585 солдат ВСУ

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Группировка войск «Центр» за минувшие сутки поразила 340 целей Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе пункт управления подразделениями, уничтожив при этом до 585 украинских военнослужащих. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Поражение нанесено 340 выявленным целям противника, в том числе пункту управления подразделениями и 23 опорным пунктам, 11 районным скоплениям техники и более 100 позициям полевой артиллерии», — сказал он.

Кроме того, отметил Савчук, украинская армия лишилась трех боевых машин пехоты, в том числе одной американской Bradley, пяти буксируемых гаубиц «Мста-Б», двух гаубиц М777, двух гаубиц Д-20, САУ «Гвоздика», трех гаубиц Д-30 и реактивной системы залпового огня HIMARS.

«Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд РСЗО HIMARS, шесть беспилотников», — добавил начальник пресс-центра группировки.

4 июня министерство обороны России сообщило, что российские средства ПВО сбили 18 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха» за сутки.

Ранее жители Белгорода спустились в укрытие и встретились с депутатом Госдумы.

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