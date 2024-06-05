МИД России назвал условие для вступления Афганистана в ШОС

Российская сторона поддержит Афганистан в вопросе получения членства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) при условии исключения «Талибана» (организация запрещена в России) из списка запрещенных организаций. Об этом в ходе брифинга сообщил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии министерства иностранных дел России Замир Кабулов, передает ТАСС.

«ШОС в первую очередь — это экономическая организация, и Афганистан должен в какой-то относительный порядок привести свою экономику, чтобы остальные члены ШОС сочли его вступление в организацию целесообразным», — сказал он.

До этого президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров заявил, что Белоруссия будет объявлена десятой страной — членом ШОС на саммите в Астане, который пройдет в июле.

22 мая генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подтвердил свое участие в предстоящем саммите ШОС в Астане.

Ранее в министерстве обороны РФ анонсировали скорое вступление Белоруссии в ШОС.