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Немецкий бизнесмен пытался спрятаться от российского суда в посольстве ФРГ в Москве

Бизнесмен из ФРГ Новак пытался скрыться от суда в посольстве Германии в Москве

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Приговоренный российским судом к лишению свободы предприниматель из Германии Ральф Новак сначала спрятался в посольстве ФРГ в Москве, а затем исчез. Об этом сообщает журнал Spiegel.

Тушинский суд столицы приговорил немецкого бизнесмена к четырем годам заключения по делу о хищении 52,4% акций каршерингового сервиса BelkaСar. Новак, находившийся под домашним арестом, 3 июня не явился на оглашение приговора по его делу. По словам адвоката, предприниматель якобы почувствовал себя плохо.

После этого Новак оказался на территории посольства ФРГ, где попытался попросить убежища. После многочасовых переговоров с немецкими дипломатами он вынужден был покинуть посольство.

В настоящее время сведений о местонахождении бизнесмена нет.

До этого сообщалось, что суд оставил под арестом американского военного Гордона Блэка, которого обвиняют в краже во Владивостоке.

Ранее сообщалось, что в Москве суд арестовал гражданина США, обругавшего полицейских.

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