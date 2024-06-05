На подлете к Воронежу уничтожили беспилотник

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к Воронежу на предельно низкой высоте обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал он.

Режим опасности БПЛА в области не вводился.

4 июня министерство обороны России сообщало, что над Белгородской областью за день сбили четыре беспилотника. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявлял, что ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области при помощи БПЛА. По его информации, один из дронов повредил автобус сельхозпредприятия, в котором находился водитель. В результате мужчину увезли в больницу с контузией.

Ранее украинский дрон атаковал «КамАЗ» в Белгородской области.