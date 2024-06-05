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В Якутии начали вызывать искусственные дожди для борьбы с масштабными лесными пожарами

В Якутии спровоцировали искусственные дожди для борьбы с лесными пожарами

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RMWoodBuffalo/X (ранее Twitter)

В Якутии начали применять искусственные осадки для тушения лесных пожаров. В регионе в настоящее время действуют три специализированных самолета-зондировщика, пишет ЯСИА.

По словам главы республики Айсена Николаева, самолет Ан-26 «Атмосфера» авиакомпании «Полярные авиалинии» выполнял миссии в Мирнинском, Ленском, Сунтарском, Нюрбинском и Олекминском районах. В то же время самолет Як-40 от Росгидромета работал в Амгинском, Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Алданском и Томпонском районах. В некоторых районах отмечалось увеличение осадков.

Для вызова искусственных осадков самолет использует специальные пиропатроны с йодистым серебром, которые безопасны для окружающей среды. Выстрелы производятся на высоте приблизительно пяти-семи тысяч метров над землей.

Особый противопожарный режим был введен в ряде районов, включая Алданский, Амгинский, Вилюйский, Верхоянский, Олекминский, Сунтарский, Таттинский, Томпонский районы, а также на территории Якутска.

Режим чрезвычайной ситуации в лесах действует в Олекминском районе.

На юге Олекминского района установился чрезвычайно высокий V класс опасности пожаров.

Ранее на ливано-израильской границе вспыхнули леса из-за артобстрелов.

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