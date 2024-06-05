Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили, что Байден не верит в эффективность конференции по Украине в Швейцарии

Global Times: Байден не уверен в успехе конференции по Украине без России

close
100%
Manuel Balce Ceneta/AP

Президент США Джо Байден не уверен в эффективности конференции по Украине в Швейцарии, в которой не будет участвовать Россия. Об этом сообщает газета Global Times, ссылаясь на мнения китайских экспертов.

В статье утверждается, что отсутствие главы Белого дома на предстоящей конференции говорит о том, что Соединенные Штаты «не верят в реальный эффект от встречи». Издание уточняет, что вместо Байдена конференцию посетят вице-президент США Камала Харрис и помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Обозреватель называет ожидающееся присутствие Харрис «жестом вежливости».

Global Times напоминает, что ранее Москва указала на бесполезность проведения конференции по Украине без участия России, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такой формат «пустым времяпрепровождением».

До этого министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что для разрешения украинского кризиса миру нужно готовиться к «настоящей мирной конференции» по этому вопросу.

Ранее эксперт объяснил, почему Китай отказался от участия в саммите по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами