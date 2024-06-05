СМИ сообщили, что Байден не верит в эффективность конференции по Украине в Швейцарии

Президент США Джо Байден не уверен в эффективности конференции по Украине в Швейцарии, в которой не будет участвовать Россия. Об этом сообщает газета Global Times, ссылаясь на мнения китайских экспертов.

В статье утверждается, что отсутствие главы Белого дома на предстоящей конференции говорит о том, что Соединенные Штаты «не верят в реальный эффект от встречи». Издание уточняет, что вместо Байдена конференцию посетят вице-президент США Камала Харрис и помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Обозреватель называет ожидающееся присутствие Харрис «жестом вежливости».

Global Times напоминает, что ранее Москва указала на бесполезность проведения конференции по Украине без участия России, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такой формат «пустым времяпрепровождением».

До этого министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что для разрешения украинского кризиса миру нужно готовиться к «настоящей мирной конференции» по этому вопросу.

Ранее эксперт объяснил, почему Китай отказался от участия в саммите по Украине.