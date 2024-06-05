Крупнейший покупатель долгов граждан продаст свой бизнес в России

Немецкая компания EOS Group, владеющая одной из крупнейших коллекторских фирм в России, готовится выйти из данного сегмента бизнеса. Об этом сообщили два источника РБК.

По информации одного из них, иностранные акционеры российской EOS вели переговоры с минимум четырьмя потенциальными покупателями. Другой источник утверждает, что решение о продаже российского подразделения уже принято, новый инвестор выбран, и процесс сделки находится в стадии подготовки.

Генеральный директор EOS Антон Дмитраков заявил: «Мы внимательно относимся к появлению такой информации на рынке. EOS представляет собой очень привлекательный актив. Однако мы будем комментировать только факты подробно. Мы готовы предоставить наши комментарии, когда появятся конкретные данные».

EOS Group специализируется на взыскании проблемных долгов с 1974 года и имеет представительства в 26 странах. Российская EOS была создана в 2007 году и является одной из старейших коллекторских компаний в стране. Согласно информации на сайте компании, у EOS в России насчитывается 50 офисов и почти 1 тыс. сотрудников.

Доля немецкого холдинга EOS Holding GmbH в компании составляет 1%, а оставшиеся 99% принадлежат немецкой EOS International Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH.

Эксперты, опрошенные РБК, называют EOS одним из крупнейших игроков на рынке цессии в России — компания покупает проблемные долги у банков и занимается их взысканием самостоятельно. К концу 2023 года совокупные активы компании составляли 17,1 млрд рублей и увеличились на 71% за последние два года. В то же время совокупные активы «Первого клиентского бюро» (ПКБ) — крупнейшей компании в сегменте цессии — на ту же дату оценивались в 25,4 млрд рублей по данным РСБУ.

Ранее в России вырос средний платеж коллекторам.