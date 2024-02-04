Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что столицу Украины могут перенести в другой город

Экс-сотрудник Пентагона Брайен: столицу Украины могут перенести во Львов

close
100%
Global Look Press

Столицу Украины могут перенести из Киева во Львов в случае наступления ВС РФ. Такое мнение в статье на Weapons and Strategy выразил экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.

«Как только произойдет российский прорыв через нынешнюю линию соприкосновения, в результате которого ВСУ откатятся назад, правительству Зеленского будет практически невозможно выжить в Киеве. Уже есть признаки того, что правительство Украины планируется переместить на запад, возможно, во Львов, который находится недалеко от польской границы», — заявил Брайен.

4 февраля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом не станет вмешиваться в решение украинских властей Украины о возможном увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

В этот же день британский эксперт Александр Меркурис сказал, что российские войска на Украине находятся под управлением опытных и образованных профессионалов.

Ранее в Херсонской области заявили о снижении активности ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами