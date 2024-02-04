В США заявили, что столицу Украины могут перенести в другой город

Столицу Украины могут перенести из Киева во Львов в случае наступления ВС РФ. Такое мнение в статье на Weapons and Strategy выразил экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.

«Как только произойдет российский прорыв через нынешнюю линию соприкосновения, в результате которого ВСУ откатятся назад, правительству Зеленского будет практически невозможно выжить в Киеве. Уже есть признаки того, что правительство Украины планируется переместить на запад, возможно, во Львов, который находится недалеко от польской границы», — заявил Брайен.

4 февраля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом не станет вмешиваться в решение украинских властей Украины о возможном увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

В этот же день британский эксперт Александр Меркурис сказал, что российские войска на Украине находятся под управлением опытных и образованных профессионалов.

Ранее в Херсонской области заявили о снижении активности ВСУ.