В США рассказали о проблемах для нового командующего ВСУ Сырского

Изменения в высшем военном командовании Украины не решат некоторых из самых больших проблем ВСУ, а новому главнокомандующему армией Александру Сырскому предстоит столкнуться с «огромными трудностями», пишет Associated Press.

«Но изменения в верхах не решат некоторых из самых больших проблем Украины: нехватки военной силы, которая подрывает моральный дух и может потребовать массовой мобилизации, а также неадекватных поставок западного оружия, чтобы противостоять мощи России», — следует из текста.

По мнению аналитика Джеймса Никси, власти в Киеве «переосмысляют» военную стратегию с акцентом «на технологии, обновленное командование и контроль».

Однако изменить ситуацию для ВСУ будет нелегко, поскольку проблем у Украины сейчас очень много, считает Марина Мирон, научный сотрудник факультета военных исследований Королевского колледжа Лондона, беседовавшая с AP.

Она сослалась на нехватку боеприпасов, неуверенность в отношении новых поставок от западных союзников Украины, нехватку рабочей силы, нежелание людей идти в армию, усталость войск, не получающих ротации на передовой, а также вопрос о том, как уход Залужного может повлиять на моральный дух.

«В то время как Залужный был сторонником активной обороны на данном этапе войны – обеспечения оборонительных линий, а также поиска слабых мест России и нанесения ударов по тылам с дальних дистанций, – Сырский попытается оттеснить украинские силы. ... Возможно, он попытается усилить контратаки», — предположила Мирон.

До этого председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Чарльз Браун впервые провел телефонный разговор с назначенным накануне главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским.

Ранее в Киеве рассказали, что означают кадровые перестановки в ВСУ.