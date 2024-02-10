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В Киеве рассказали, что означают кадровые перестановки в ВСУ

Политолог Карасев: кадровые перестановки в ВСУ ознаменовали новый этап конфликта

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Валерий Залужный/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Кадровые перестановки в руководстве Вооруженных сил Украины (ВСУ) означают, что президент страны Владимир Зеленский хочет попытаться организовать новое контрнаступление. Об этом заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу «Вышка».

«Зеленский сменой генералитета на более лояльных своей точке зрения хочет возродить этот концепт военной победы. За что воюем по мнению Зеленского? За территории и Крым», — сказал Карасев.

Карасев также подчеркнул, что перестановки в ВСУ означают намерение Киева начать «новый этап войны».

8 февраля Зеленский сменил главкома ВСУ Валерия Залужного, назначив на его место командующего группировкой украинских войск на восточном фронте генерал-полковника Александра Сырского. Сообщалось, что Залужному предложили должность посла Украины в Великобритании, однако тот отказался.

На следующий день Зеленский уволил Сергея Шапталу с поста начальника Генштаба Вооруженных сил Украины.

После этого на Западе указали на риски для Зеленского после отставки Залужного.

Ранее в США назвали причину увольнения Залужного.

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