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В США назвали «возмутительным» законопроект по Украине без учета южной границы

Сенатор Пол счел возмутительным проект по помощи Украине без учета границы США

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Al Drago/Pool via Reuters

Сенатор США от Республиканской партии Рэнд Пол назвал «возмутительным» законопроект об иностранной помощи Украине, Израилю и Тайваню без учета положений о безопасности южной границы. Об этом пишет The Hill.

Как отметил Пол, его коллеги сосредоточили внимание на предоставлении военной помощи другим странам вместо решения пограничного кризиса.

«Это преступное пренебрежение со стороны Митча Макконнелла, Чака Шумера и Джо Байдена — собраться вместе и отправить 100 миллиардов долларов за рубеж, чтобы исправить чужую границу, прежде чем заняться нашей границей», — заявил Пол, назвав такое развитие событий «возмутительным».

Он напомнил, что на южной границе США складывается «чрезвычайная ситуация».

До этого американский сенат во время процедурного голосования отверг компромиссный пакетный законопроект, касающийся предоставления помощи Украине и Израилю и ужесточения мер безопасности на границе США с Мексикой.

Законопроект предусматривал выделение более $118 млрд в качестве дополнительных бюджетных ассигнований. На помощь Украине предполагалось направить $60,06 млрд, $14,1 млрд выделялось Израилю. На обеспечение мер контроля на южной границе США планировалось выделить $20,23 млрд.

Ранее Байден обвинил Трампа в препятствовании принятию проекта по помощи Украине.

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