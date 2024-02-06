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Байден обвинил Трампа в препятствовании принятию проекта по помощи Украине

Байден: законопроект по Украине даже не поставят на голосование в сенате США

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Reuters

Глава Белого дома Джо Байден заявил, что экс-президент США Дональд Трамп пытается помешать принятию сенатского законопроекта о помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Бывший президент (Трамп. — прим. ред.) отчаянно пытается остановить этот законопроект», — сказал Байден.

Он обратил внимание, что пакетный законопроект также касается ужесточения мер контроля на южной границе США. Байден также обвинил Трампа в том, что бывший президент США не заинтересован «в решении пограничной проблемы».

6 февраля издание Financial Times предрекло, что Украина может остаться без помощи от США в этом году из-за усиления влияния Трампа.

Помимо этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Белый дом не сможет оказывать военную помощь Украине, если американский конгресс не примет законопроект о дополнительных ассигнованиях на эти цели в 2024 году.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц обратился к конгрессу США с призывом согласовать выделение помощи Украине.

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