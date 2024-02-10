Секретаря СНБО Украины обвинили во лжи о крушении Ил-76 в Белгородской области

Первый заместитель председателя Государственной думы РФ по делам СНГ Константин Затулин обвинил во лжи секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова. Слова российского парламентария передает РИА Новости.

Таким образом законодатель прокомментировал заявление иностранного чиновника, согласно которому на борту воздушного судна не было пленных украинских военнослужащих. Как сказал Затулин, в данном случае Данилов банально врет.

«Человек, который не вылезает из бункера в Киеве, вряд ли может быть экспертом в том, кто был и кого не было на борту этого самолета. Тем более были продемонстрированы документы и части тел с характерными татуировками», — отметил депутат.

Он добавил, что высказывания секретаря СНБО не стоит воспринимать всерьез. По мнению парламентария, с момента прихода на данный пост Данилов регулярно обманывал граждан. При этом русофобия является его единственной неизменной характеристикой, резюмировал Затулин.

24 января в районе села Яблоново в Белгородской области произошло крушение самолета Ил-76, который должен был доставить 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в административный центр региона. По пути воздушное судно подверглось ракетному обстрелу со стороны украинских войск. По информации Следственного комитета РФ, для атаки зарубежные военные использовали ЗРК Patriot и выпустили снаряды с территории Харьковской области.

При этом Данилов заявил, что на борту самолета якобы не было пленных украинских солдат. Более того, секретарь СНБО в целом усомнился в причастности Киева к произошедшему.

Ранее в Государственном департаменте США ответили на вопрос об атаке ВСУ на Ил-76.