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Алиев победил на выборах президента Азербайджана

Ильхам Алиев победил на выборах президента Азербайджана с 92,12% голосов

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Официальный сайт президента Азербайджана/РИА Новости

Действующий азербайджанский лидер Ильхам Алиев одержал победу на выборах президента страны, набрав 92,12% голосов. Об этом сообщает РИА Новости.

«На текущий момент ЦИК завершил подсчет 100% голосов… Ильхам Алиев набирает 92,12%», — следует из сообщения ЦИК Азербайджана.

До этого Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) опубликовала заявление по результатам прошедших в Азербайджане выборов, в котором выразила обеспокоенность честностью голосования и обратила внимание на «признаки вброса бюллетеней». В заявлении также отмечается, что во время выборов отсутствовали гарантии против многократного голосования.

В ОБСЕ добавили, что «подготовка к выборам была эффективной и профессиональной», но им не хватило «подлинного плюрализма», а голоса критиков «постоянно подавлялись».

Президентские выборы в Азербайджане состоялись 7 февраля. По итогам обработки данных с 93% участков Ильхам Алиев набрал 92,1% голосов избирателей и в пятый раз победил на выборах.

Ранее Путин поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана.

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