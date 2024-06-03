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Китайский Haopin анонсировал купеобразный седан в стиле Tesla

Haopin разработал четырехдверное спорткупе GT

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Haopin

Китайский автопроизводитель Haopin представил «четырехдверное купе» GT с запасом хода 710 км, сообщает Autohome.

Среднеразмерное купе базируется на 800-вольтовой электросистеме, оно построено на платформе AEP 3.0. В передней части кузова отсутствует радиаторная решетка, вместо нее — сплошная панель. У автомобиля тонкие фары и задние фонари. На заднем бампере — диффузор, призванный подчеркнуть динамические возможности автомобиля.

Подробные технические характеристики автомобиля не раскрываются до официальной премьеры, которая запланирована на 6 июня 2024 года. Однако уже известно, что он получит интеллектуальную систему помощи водителю.

До этого стало известно, что совместное предприятие технологического гиганта Baidu и автопроизводителя Geely выпустила новую версию кроссовера Jiyue 01.

Ранее Changan выпустил мощную версию седана Eado Plus.

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