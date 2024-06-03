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В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9

В префектуре Исикава в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9

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Depositphotos

В японской префектуре Исикава произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщает ТАСС.

Национальное метеорологическое управление Японии заявило, что эпицентр землетрясения располагался в районе полуострова Ното. Очаг находился на глубине 10 километров.

В настоящее время нет сведений о пострадавших или происшедших разрушениях. Сразу после подземных толчков была объявлена угроза цунами, но уже через несколько минут это предупреждение было снято. Спустя десять минут после землетрясения в этом же районе произошел еще один подземный толчок такой же силы. Власти предупредили местных жителей о вероятности повторных землетрясений и призвали их к спокойствию и бдительности.

До этого сообщалось, что в двух районах Северной Осетии произошло землетрясение магнитудой 4,2.

1 июня у южных Курил зафиксировали два землетрясения магнитудой 4,5.

Ранее Эрдоган назвал сумму ущерба Турции от землетрясений 2023 года.

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