В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9

В японской префектуре Исикава произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщает ТАСС.

Национальное метеорологическое управление Японии заявило, что эпицентр землетрясения располагался в районе полуострова Ното. Очаг находился на глубине 10 километров.

В настоящее время нет сведений о пострадавших или происшедших разрушениях. Сразу после подземных толчков была объявлена угроза цунами, но уже через несколько минут это предупреждение было снято. Спустя десять минут после землетрясения в этом же районе произошел еще один подземный толчок такой же силы. Власти предупредили местных жителей о вероятности повторных землетрясений и призвали их к спокойствию и бдительности.

До этого сообщалось, что в двух районах Северной Осетии произошло землетрясение магнитудой 4,2.

1 июня у южных Курил зафиксировали два землетрясения магнитудой 4,5.

Ранее Эрдоган назвал сумму ущерба Турции от землетрясений 2023 года.