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В зоне СВО замечено новейшее российское оружие

В зоне СВО были замечены новые российские самоходки 2С43 «Мальва»

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Минобороны РФ

В зоне проведения специальной военной операции на Харьковском направлении были замечены новые российские самоходки 2С43 «Мальва». Об этом сообщает Telegram-канал «Артиллерия».

Отмечается, что в качестве ходовой платформы на них используется четырехосный вездеход БАЗ-6610-027 «Вощина» Брянского автомобильного завода. Двигатель — ЯМЗ-8424.10 мощностью 470 л.с. Максимальная скорость по шоссе — до 80 км/ч. Запас хода по топливу — 1000 км.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что опасается, что кандидат в президенты США Дональд Трамп договорится о завершении военного конфликта за счет Украины.

В этот же день сообщалось, что Зеленский встретился в Сингапуре с делегацией комитета по иностранным делам палаты представителей США и обговорил с главой комитета Майклом Макколом право Вооруженных сил страны (ВСУ) наносить удары западным вооружением по объектам на территории России.

1 июня бывший руководитель пресс-службы генерального штаба ВСУ полковник Владислав Селезнев сказал, что украинские войска столкнулись с сильными затруднениями на восточном фланге в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее Украину предупредили о риске утратить контроль над столицей.

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Операция на Украине
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