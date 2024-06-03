В зоне проведения специальной военной операции на Харьковском направлении были замечены новые российские самоходки 2С43 «Мальва». Об этом сообщает Telegram-канал «Артиллерия».

Отмечается, что в качестве ходовой платформы на них используется четырехосный вездеход БАЗ-6610-027 «Вощина» Брянского автомобильного завода. Двигатель — ЯМЗ-8424.10 мощностью 470 л.с. Максимальная скорость по шоссе — до 80 км/ч. Запас хода по топливу — 1000 км.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что опасается, что кандидат в президенты США Дональд Трамп договорится о завершении военного конфликта за счет Украины.

В этот же день сообщалось, что Зеленский встретился в Сингапуре с делегацией комитета по иностранным делам палаты представителей США и обговорил с главой комитета Майклом Макколом право Вооруженных сил страны (ВСУ) наносить удары западным вооружением по объектам на территории России.

1 июня бывший руководитель пресс-службы генерального штаба ВСУ полковник Владислав Селезнев сказал, что украинские войска столкнулись с сильными затруднениями на восточном фланге в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее Украину предупредили о риске утратить контроль над столицей.