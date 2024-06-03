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В Харьковской области произошел взрыв

«Общественное»: взрыв произошел в Харьковской области на востоке Украины

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РИА Новости

В Харьковской области на востоке Украины произошел взрыв. Об этом сообщает «Общественное. Новости».

Сейчас в регионе звучит воздушная тревога. Других подробностей не приводится.

Вечером 2 июня сообщалось, что в результате обстрела Макеевки в ДНР утром 2 июня, предположительно, из американской РСЗО HIMARS, пострадал частный жилой дом.

В этот же день начальник специального штаба по вопросам Украины при министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг не исключил, что Киев может применить зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot для ударов по авиации Вооруженных сил РФ в небе над российской территорией.

Также отмечалось, что портовая инфраструктура в одном из городов Украины получила повреждения.

Кроме того, гаубица ВС РФ уничтожила минометный расчет ВСУ на Купянском направлении.

Ранее украинский боец сравнил трудовую этику солдат ВС РФ и ВСУ.

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Операция на Украине
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