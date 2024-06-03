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В Госдуме предложили создать в России аналог французского иностранного легиона

Депутат Сухарев предложил создать в РФ аналог французского иностранного легиона

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Станислав Красильников/РИА Новости

Депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил создать в России аналог французского иностранного легиона, который позволил бы дополнить ВС РФ. Обращение Сухарева на имя премьер-министра Михаила Мишустина передает RT.

Сухарев заявил, что такую организацию можно было бы создать в структуре Вооруженных сил России и расположить ее за пределами страны на одной из военных баз. По мнению депутата, одной из стимулирующих мер для иностранных граждан могла бы стать возможность получить гражданство РФ после пяти лет успешной службы на благо страны.

29 мая французский наемник заявил, что многие иностранцы приезжают воевать на Украину в составе интернационального легиона только ради того, чтобы снимать видео для соцсети TikTok.

24 мая бойцы Вооруженных сил Украины пытались добить раненого офицера французского легиона, который попал в российский плен в районе Клещеевки в Донецкой народной республике.

До этого воевавший на стороне Украины иностранный офицер попал в плен к ВС РФ около Клещеевки в ДНР.

Ранее украинский боец сравнил трудовую этику солдат ВС РФ и ВСУ.

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