WSJ после интервью Путина Карлсону выразила надежду на освобождение Гершковича

Американская газета Wall Street Journal написала, что надеется на скорейшее освобождение своего сотрудника Эвана Гершковича. Издание сделало заявление после того, как президент РФ Владимир Путин упомянул об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону.

В беседе Путин рассказал, что спецслужбы двух стран обсуждают вопрос Гершковича. Глава государства не исключил, что журналист окажется на родине, но обратил внимание, что для этого требуется «встречное движение».

«Мы с воодушевлением наблюдаем за стремлением России заключить сделку, которая вернет Эвана домой», — уточнили в статье.

В публикации выразили надежду на возвращению Гершковича к семье и в отдел новостей газеты.

До этого издание New York Times увидело в интервью Путина призыв к США к соглашению по Украине.

Ранее Кремль опубликовал полный текст интервью Путина журналисту Карлсону.