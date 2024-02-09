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WSJ после интервью Путина Карлсону выразила надежду на освобождение Гершковича

WSJ после интервью Путина Карлсону надеется на скорое освобождение Гершковича

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The Wall Street Journal/Reuters

Американская газета Wall Street Journal написала, что надеется на скорейшее освобождение своего сотрудника Эвана Гершковича. Издание сделало заявление после того, как президент РФ Владимир Путин упомянул об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону.

В беседе Путин рассказал, что спецслужбы двух стран обсуждают вопрос Гершковича. Глава государства не исключил, что журналист окажется на родине, но обратил внимание, что для этого требуется «встречное движение».

«Мы с воодушевлением наблюдаем за стремлением России заключить сделку, которая вернет Эвана домой», — уточнили в статье.

В публикации выразили надежду на возвращению Гершковича к семье и в отдел новостей газеты.

До этого издание New York Times увидело в интервью Путина призыв к США к соглашению по Украине.

Ранее Кремль опубликовал полный текст интервью Путина журналисту Карлсону.

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