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В Белоруссии вызывает опасение строительство на границе объектов в интересах НАТО

Совбез Белоруссии: стройка на границе объектов в интересах НАТО вызывает тревогу

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Global Look Press

Возведение на границе с Белоруссией новых объектов в интересах стран НАТО вызывает опасения в Минске. Об этом заявил заместитель госсекретаря белорусского Совета безопасности Александр Неверовский, передает Sputnik Беларусь.

«Обстановка на границе в целом в Республике Беларусь непростая», — отметил Неверовский.

Он перечислил в качестве опасных факторов милитаризацию соседних государств, проведение вблизи рубежей с Белоруссией крупных военных учений, строительство новых объектов в интересах стран Североатлантического альянса. По словам заместитель госсекретаря Совбеза, в республике понимают, «к чему они готовятся».

Неверовский обратил внимание на провокации украинских пограничников, которые своими «постоянными заходами, залетами» портят пограничные знаки и систему видеонаблюдения. Он подчеркнул необходимость воссоздать маневренные группы в помощь для пограничных отрядов.

В начале февраля КГБ Белоруссии заявил об установлении контактов с Западом по борьбе с терроризмом.

Ранее Лукашенко заявил, что украинцам «нечем воевать».

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