Клинтон назвала Такера Карлсона «полезным идиотом» после его интервью с Путиным

Бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала журналиста Такера Карлсона после его визита в Россию, где он взял интервью у Владимира Путина. В интервью MSNBC она назвала его «полезным идиотом», который говорит вещи, «которые не соответствуют действительности».

«Если вы действительно читаете переводы того, что пишут российские СМИ, они высмеивают его. Я имею в виду, он как щенок. Вы знаете, после того, как его уволили из такого количества СМИ в США… Я не удивлюсь, если он заключит контракт с российским СМИ, потому что он полезный идиот», — заявила Клинтон.

С точки зрения Клинтон, журналист «повторяет ложь Владимира Путина об Украине», поэтому ему удалось добиться интервью с российским лидером. По словам Клинтон, журналиста «не просто так» увольняли из многих американских изданий, поскольку он «не соотносил свои репортажи с правдой».

Карлсон прилетел в Россию 3 февраля, с тех пор за его передвижениями тщательно следили СМИ, а американские политики даже грозились ввести санкции в отношении него. Сам журналист заявлял, что хотел взять интервью у российского президента из-за того, что американцы ничего не знают о том, что происходит в России и на Украине. Интервью Путина выйдет на официальном сайте журналиста 9 февраля в 2:00 по московскому времени. Оно будет доступно для просмотра бесплатно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Такер Карлсон покинул Россию.