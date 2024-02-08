Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Такер Карлсон покинул Россию

Американский журналист Карлсон покинул Россию после интервью с Путиным

close
100%
Global Look Press

Американский журналист Такер Карлсон покинул Россию после интервью с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, журналист сел на рейс МоскваБелград, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в 4:15 мск 8 февраля.

На фотографии, прикрепленной к посту, видно Карлсона, который стоит в салоне самолета.

Накануне факт того, что Путин дал интервью Карлсону, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Карлсон прилетел в Россию 3 февраля, с тех пор за его передвижениями тщательно следили СМИ, а американские политики даже грозились ввести санкции в отношении него. Сам журналист заявлял, что хотел взять интервью у российского президента из-за того, что американцы ничего не знают о том, что происходит в России и на Украине. Интервью Путина выйдет на официальном сайте журналиста 9 февраля в 2:00 по московскому времени. Оно будет доступно для просмотра бесплатно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

Все новости на тему:
Такер Карлсон в Москве
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами