Американский журналист Такер Карлсон покинул Россию после интервью с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, журналист сел на рейс Москва — Белград, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в 4:15 мск 8 февраля.

На фотографии, прикрепленной к посту, видно Карлсона, который стоит в салоне самолета.

Накануне факт того, что Путин дал интервью Карлсону, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Карлсон прилетел в Россию 3 февраля, с тех пор за его передвижениями тщательно следили СМИ, а американские политики даже грозились ввести санкции в отношении него. Сам журналист заявлял, что хотел взять интервью у российского президента из-за того, что американцы ничего не знают о том, что происходит в России и на Украине. Интервью Путина выйдет на официальном сайте журналиста 9 февраля в 2:00 по московскому времени. Оно будет доступно для просмотра бесплатно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».