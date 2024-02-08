В США заявили, что не видят необходимости в выходе интервью Путина Карлсону

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби выразил сомнение в необходимости выхода интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту и бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов о том, беспокоится ли Белый дом по поводу предстоящей публикации, сообщает РИА Новости.

По словам Кирби, он не думает, что необходимо еще одно интервью с российским лидером. Он добавил, что не следует забегать вперед интервью, которое еще не произошло.

Ранее журналист Такер Карлсон сообщил, что интервью с Владимиром Путиным будет выложено в 2:00 мск 9 февраля.

Ранее сообщалось, что американского журналиста и экс-ведущего Fox News Такера Карлсона, который взял интервью у российского президента Владимира Путина, заметили в московском аэропорту Шереметьево.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.