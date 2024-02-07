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Израиль может расширить операцию в секторе Газа

Axios: Израиль заявил США, что ЦАХАЛ может расширить операцию в секторе Газа

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Amir Cohen/Reuters

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что еврейскому государству придется расширить наземную операцию в секторе Газа после ответа палестинского движения ХАМАС на предложение по сделке об обмене пленными, и отказаться от самого предложения. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на израильский источник.

«Ответ был подготовлен таким образом, что Израилю придется его отвергнуть. Позиция ХАМАС приведет к продолжению конфликта и тому, что наши силы вскоре войдут в большее количество мест в Газе», — приводит портал слова Галанта, которые тот сказал Блинкену.

До этого движение ХАМАС предложило Израилю трехэтапный план прекращения огня в секторе Газа. В соглашение включили прекращение огня, обмен пленными, а также реконструкцию сектора Газа и вывод израильских войск из палестинского анклава.

Позже стало известно, что израильские власти изучают предложенные ХАМАС условия перемирия.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция по возвращению заложников и полное уничтожение ХАМАС.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. За неделю действия перемирия ХАМАС вернул 110 пленных заложников.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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