Офис канадского премьера Джастина Трюдо лично пригласил нациста Ярослава Гунько (Хунку) выступить в парламенте во время визита Владимира Зеленского в прошлом году. Об этом заявило посольство России в Оттаве, пишет РИА Новости.

«Официально — преступника СС в прошлом году в парламент пригласил премьер-министр Джастин Трюдо», — говорится в публикации дипмиссии в соцсети X.

Во время посещения парламента Канады президентом Украины Владимиром Зеленским в конце сентября 98-летнего Ярослава Гунько (Хунку) пригласили на заседание, представив его как «украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских». Его приветствовали овацией. Однако скандал разразился, когда стало известно, что Гунько (Хунка) служил в «Галичине».

В период с 23 по 28 февраля 1944 года Гунько (Хунка) и его товарищи по оружию, исполняя преступные приказы, убили более 500 советских граждан в селе Гута Пеняцкая (Бродский район Львовской области УССР). Среди жертв были евреи и поляки, которых расстреливали, сжигали в жилых домах и костеле.

Приглашение эсэсовца вызвало возмущение в различных странах, включая Россию, Белоруссию и Польшу. Спикер палаты общин Энтони Рота взял на себя ответственность за приглашение Гунько (Хунки) и ушел в отставку. Премьер-министр Джастин Трюдо извинился за «ужасную ошибку».

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