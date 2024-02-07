Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Посольство России: Трюдо стоит за приглашением эсэсовца в парламент Канады

Посольство России заявило, что нациста в парламент Канады пригласил Трюдо

close
100%
Benoit Tessier/Reuters

Офис канадского премьера Джастина Трюдо лично пригласил нациста Ярослава Гунько (Хунку) выступить в парламенте во время визита Владимира Зеленского в прошлом году. Об этом заявило посольство России в Оттаве, пишет РИА Новости.

«Официально — преступника СС в прошлом году в парламент пригласил премьер-министр Джастин Трюдо», — говорится в публикации дипмиссии в соцсети X.

Во время посещения парламента Канады президентом Украины Владимиром Зеленским в конце сентября 98-летнего Ярослава Гунько (Хунку) пригласили на заседание, представив его как «украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских». Его приветствовали овацией. Однако скандал разразился, когда стало известно, что Гунько (Хунка) служил в «Галичине».

В период с 23 по 28 февраля 1944 года Гунько (Хунка) и его товарищи по оружию, исполняя преступные приказы, убили более 500 советских граждан в селе Гута Пеняцкая (Бродский район Львовской области УССР). Среди жертв были евреи и поляки, которых расстреливали, сжигали в жилых домах и костеле.

Приглашение эсэсовца вызвало возмущение в различных странах, включая Россию, Белоруссию и Польшу. Спикер палаты общин Энтони Рота взял на себя ответственность за приглашение Гунько (Хунки) и ушел в отставку. Премьер-министр Джастин Трюдо извинился за «ужасную ошибку».

Ранее в Канаде выяснили, почему в страну пустили тысячи бывших нацистов.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за военной промышленности.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами