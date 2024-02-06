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В США предположили, на что придется пойти Украине без помощи Вашингтона

NYT: Украине без помощи США придется принять решение, с которым она не согласна

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Rod Lamkey/Global Look Press

Киеву без американских траншей, вероятно, придется принять условия мирного договора и признать новые регионы РФ российскими и нейтральный статус Украины, несмотря на несогласие. Об этом написала газета New York Times.

В статье уточнили, что российский президент Владимир Путин может принять мирное соглашение, которое подразумевает передачу ему территории, которую «он сейчас занимает». При этом за Украиной закрепят нейтральный статус, что замедляет ее интеграцию с Европой.

«Украинцы называют такую сделку капитуляцией. Но без дополнительной американской помощи, они могут быть вынуждены ее принять», — отметили политические аналитики газеты.

Издание отнесло к маловероятным версию, что Киев сможет захватить желаемые территории. По мнению американских политологов, ситуация для Украины сейчас «мрачная». Авторы статьи делают вывод, что помощь США Украине поможет повлиять на условия урегулировании конфликта.

До этого Белый дом объяснил, в каком случае не сможет помогать Украине.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

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