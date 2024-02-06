Путин обсудил с председателем Верховного Суда гуманизацию законодательства

Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Верховного Суда РФ Вячеславом Лебедевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.

Там отметили, что во время беседы обсуждались меры, направленные на гуманизацию законодательства и правоприменительной практики, а также использование цифровых технологий в деятельности судов.

Путин отметил, что в прошлом году около 9 млн документов было подано в суды различных инстанций в электронном виде. Лебедев доложил о работе ГАС «Правосудие».

«К ней обращений пользователей за год — около 11 млрд», — заявил Лебедев.

Путина эта цифра удивила и он переспросил. Лебедев отметил, что система пользуется популярностью и очень эффективна.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах Путина на день, заявил, что глава государства 6 февраля встретится с председателем Верховного суда РФ. По словам пресс-секретаря президента РФ, у Путина запланированы и другие встречи и совещания на 6 февраля, они будут носить служебный характер.

Ранее сообщалось, что Путин проведет заседание госсовета по науке и образованию.