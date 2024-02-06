В МИД России вызвали временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

В министерство иностранных дел (МИД) России были вызваны временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии в Москве. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского внешнедипломатического ведомства Марии Захаровой на сайте МИД.

Отмечается, что решение связано с неоднократными обращениями российской стороны обеспечить безопасность на выборах президента РФ на территории избирательных участков в российских посольствах в Вильнюсе, Риге и Таллине.

«Потребовали... чтобы власти Латвии, Литвы и Эстонии предприняли все необходимые шаги по обеспечению безопасности избирателей, а также сотрудников посольств Российской Федерации в период голосования», — сказано в тексте.

До этого посольство России в Хельсинки обратилось с просьбой к властям Финляндии обеспечить безопасность на предстоящих выборах президента РФ.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов. Россияне, находящиеся за рубежом, смогут проголосовать в посольствах или консульствах страны.

Ранее ЦИК отказалась приглашать наблюдателей из недружественных стран на выборы.