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Силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

Гладков: в Белгороде осколки от снарядов ВСУ упали в районе Центрального рынка

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РИА Новости

Система противовоздушной обороны РФ сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, осколки упали у Центрального рынка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. В оперативных службах уточнили, что прямых попаданий снарядов в жилые дома и возгораний не зафиксировали.

Гладков отметил, что в самом Белгороде в районе Центрального рынка, на территории пляжа «Берега», а также в селе Таврово Белгородского района упали осколки.

До этого стало известно, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) 1 июня уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Белгородской областью. По словам Гладкова, пострадавших в результате обстрела нет, однако есть повреждения на линии электропередачи.

Ранее в России создали новые средства борьбы с беспилотниками.

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